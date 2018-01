Hãng AFP dẫn nguồn từ Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho hay đã có ít nhất 9 người chết trong thời tiết lạnh giá ở Mỹ và Canada trong những ngày qua.

Một trong những nạn nhân mới đây là người đàn ông vô gia cư với thi thể được tìm thấy trong một thùng rác tại thành phố St Louis (bang Missouri, Mỹ), nơi nhiệt độ xuống đến mức -21 độ C.

Tại bang Wiscosin, thi thể một phụ nữ 27 tuổi được tìm thấy gần bờ hồ Winnebago vào tối 1.1. Cảnh sát kết luận nạn nhân chết do cơ thể mất nhiệt.

Chính quyền tại bang Alabama và Georgia đã lập các trạm cư trú tạm thời với máy sưởi sau khi nhiệt độ tại đây xuống -32 độ C.

Tại bang Michigan, màn trình diễn trượt nước thường niên mừng năm mới được tổ chức từ năm 1980 lần đầu tiên bị hủy do mặt nước hồ Pigeon bị đóng một lớp băng dày.

Tại Nam Dakota, nhiệt độ xuống -36 độ C, mức thấp nhất trong vòng 99 năm qua. NWS dự báo nhiệt độ thấp và tuyết sẽ tiếp tục rơi tại vùng bờ Đông nước Mỹ trong vài ngày tới.

tin liên quan Canada, Mỹ hứng đợt rét kỷ lục Trong khi đó, hầu như mọi nơi tại Canada đều trải qua đợt không khí lạnh bất thường trong tuần qua, thậm chí khiến cho một phần của thác nước Niagara nổi tiếng bị đóng băng.

Trong khi đó, hầu như mọi nơi tại Canada đều trải qua đợt không khí lạnh bất thường trong tuần qua, thậm chí khiến cho một phần của thác nước Niagara nổi tiếng bị đóng băng.

Tại vườn thú Calgary, các nhân viên phải di chuyển những con chim cánh cụt vào lồng có nhiệt độ -25 độ C, đỡ lạnh hơn so với nhiệt độ -40 độ C bên ngoài.

Theo AFP, thời tiết lạnh đã khiến nhiều chuyến bay tại sân bay ở các thành phố Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa bị hoãn từ 4-5 giờ trong ngày đầu năm 2018. Riêng tại Toronto, tuyết rơi nhiều khiến gần 500 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Khánh An