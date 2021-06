Bí mật về nỗ lực cứu ông Trump khỏi Covid-19

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10.2020 phải nhập viện điều trị vì nhiễm Covid-19. Thông tin về việc ông bệnh nặng hơn so với những gì được công bố từng được truyền thông đăng tải trước đây. Tuy nhiên, theo cuốn sách sắp xuất bản của hai nhà báo Yasmeen Abutaleb và Damian Paletta của tờ The Washington Post, bệnh tình của nhà cựu lãnh đạo là nặng hơn nhiều và giới chức Nhà Trắng khi đó vô cùng bối rối trong việc xử lý.

Tự bước đi hoặc nằm băng ca

Cuốn sách tiết lộ những câu chuyện về cuộc chiến của ông Trump với Covid-19, trong đó có cuộc tranh luận về việc có nên đến bệnh viện hay không. Theo các tác giả, ông Trump không muốn đến bệnh viện nhưng trợ lý của ông đưa ra hai lựa chọn: hoặc là ông vào viện vào ngày 2.10 khi còn tự bước đi được; hoặc có thể chờ đến khi các máy quay bắt được cảnh ông phải ngồi xe lăn hoặc nằm trên băng ca.

Khi ông Trump được đưa đến bệnh viện Walter Reed với những triệu chứng của bệnh Covid-19, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows lo sợ rằng vị lãnh đạo sẽ không qua khỏi. Hai cố vấn thân cận với ông Trump nói với tác giả cuốn sách rằng bệnh tình của lãnh đạo “trầm trọng” và “sợ rằng ông ấy sẽ không qua khỏi để rời Walter Reed”.

Ông Trump rời Nhà Trắng đến bệnh viện điều trị Covid-19 Nhà Trắng

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm và thực phẩm (FDA) Stephen Hahn nhận được đề nghị khẩn cấp từ một quan chức cấp cao của Nhà Trắng phải đẩy nhanh quá trình phê chuẩn liệu pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Nhà Trắng không nói liệu pháp điều trị đó sẽ dùng cho ai nhưng sau khi ông Hahn từ chối đốt cháy giai đoạn, ông bị tổng công kích bằng một loạt đề nghị tương tự từ các quan chức. Rốt cuộc, ông Hahn vẫn từ chối và FDA phê chuẩn liệu pháp này theo đúng quy trình.

Việc điều trị sau đó tiến triển. Đến ngày 3.10, ông Trump gọi cho nhiều quan chức để hỏi về phản ứng của người dân. Trong một cuộc gọi với cố vấn Nhà Trắng Jason Miller, ông Trump ngạc nhiên vì hồi phục nhanh: “Việc này như phép màu vậy”.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khi đó, ông Robert Redfield “cầu nguyện” cho ông Trump hồi phục và khẩn thiết kêu gọi bác sĩ Sean Conley của Nhà Trắng không được để nhà lãnh đạo làm trái tư vấn y tế và xuất viện sớm. Tuy nhiên, ông Trump sau đó bỏ qua những khuyến cáo của các bác sĩ để quay về Nhà Trắng.

Ông Trump trên xe từ bệnh viện về lại Nhà Trắng Nhà Trắng

Không chuẩn bị kế hoạch kế nhiệm

Các cố vấn của ông Trump và các quan chức y tế như ông Redfield, tiến sĩ Fauci hy vọng vị lãnh đạo sẽ xem trọng vấn đề Covid-19 hơn sau khi mắc bệnh. Tuy nhiên, những điều xảy ra sau đó hoàn toàn trái ngược. Sau khi xuất viện sớm, ông nói rằng Covid-19 không đáng sợ và tuyên bố ông miễn nhiễm. Với việc cuộc bầu cử sắp đến gần, ông lo ngại sẽ để lộ những điều bị cho là yếu đuối trước người dân Mỹ.

Mặt khác, truyền thông Mỹ cũng trích một số nội dung cuốn sách mới cho rằng ông Trump trước đó đã xem nhẹ Covid-19 và chế nhạo những người bị nhiễm bệnh. Thậm chí, ông Trump còn được cho là hy vọng cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton sẽ chết vì Covid-19 và ủng hộ đưa người Mỹ bị nhiễm ở nước ngoài đến nhà tù Guantanamo để cách ly.

Ông Trump xuất hiện trên ban công Nhà Trắng, tháo khẩu trang sau khi xuất viện Reuters

Khoảng thời gian 5 ngày từ lúc Nhà Trắng tìm cách có được thuốc chữa cho ông Trump cho đến khi ông xuất viện, được xem là bước ngoặt trong cuộc ứng phó hỗn loạn của Mỹ đối với Covid-19. Theo các tác giả, giới chức Nhà Trắng đã không sẵn sàng cho tình huống nhà lãnh đạo không qua khỏi và đã không báo cáo với Phó tổng thống Mike Pence về kế hoạch làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông nếu chuyện xấu xảy ra với ông Trump.

Cuốn sách có tựa đề “Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History”, (tạm dịch: Kịch bản ác mộng: Phản ứng của chính quyền Trump trước đại dịch thay đổi lịch sử), dự kiến xuất bản ngày 29.6.