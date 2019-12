Bị Mỹ cấm vận, Huawei ‘ưu tiên hàng đầu chuyện sống còn’

Theo ông Từ, tập đoàn của Trung Quốc này bị cấm làm ăn với các công ty Mỹ do Washington lo ngại về an ninh quốc gia. Ước tính doanh thu của Huawei năm nay sẽ đạt 850 tỉ nhân dân tệ (2,82 triệu tỉ đồng), tăng khoảng 18% so với năm ngoái nhưng thấp hơn so với kế hoạch ban đầu.