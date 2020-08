Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh Indo-Pacific

Mối đe dọa an ninh từ biến đổi khí hậu tại Indo-Pacific đang ngày càng lớn và cần được giới lãnh đạo các nước trong khu vực ưu tiên giải quyết. Đó là nội dung trọng tâm trong báo cáo Khí hậu và an ninh tại Indo-Pacific do Hội đồng quân sự quốc tế về khí hậu và an ninh (IMCCS) công bố gần đây. Được thành lập tại Hà Lan năm 2019, IMCCS quy tụ các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, chuyên gia an ninh và viện nghiên cứu an ninh từ 38 nước; chuyên dự báo, phân tích và giải quyết các nguy cơ an ninh từ biến đổi khí hậu.