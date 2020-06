Biểu tình ở Hồng Kông phản đối dự luật an ninh, hàng chục người bị bắt

Hãng Reuters ngày 28.6 đưa tin cảnh sát Hồng Kông tạm giữ ít nhất 53 người biểu tình sau khi xảy ra xô xát dù phần lớn cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa nhằm phản đối dự luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đại lục dành cho đặc khu.

Cảnh sát vũ trang chống bạo động xuất hiện khi hàng trăm người di chuyển tại quận Cửu Long với ý định ban đầu là biểu tình im lặng.

Tuy nhiên, một số người hô vang các khẩu hiệu và hò hét về phía cảnh sát, trước khi xảy ra tại khu Vượng Giác, buộc cảnh sát phải phun hơi cay để giải tán.

Viết trên Facebook, cảnh sát Hồng Kông cho hay có 53 người bị tạm giữ về hành vi tụ tập bất hợp pháp, đồng thời cho biết một số người biểu tình còn dự định chặn đường.

Trước đó vào cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khai mạc phiên họp để xem xét về dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, dự kiến sẽ thông qua vào ngày 30.6. Tuy nhiên, chưa rõ về nội dung trong dự luật mới nhất. Theo Đài CCTV, đa số các thành viên ủy ban đều ủng hộ dự luật.

Theo South China Morning Post, dự luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hồng Kông đe dọa đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai cũng như sự can thiệp của nước ngoài và chủ nghĩa khủng bố.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu chính quyền Hồng Kông lập các cơ quan mới để bảo vệ chủ quyền và cho phép các cơ quan từ đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, gây quan ngại rằng các đặc vụ đại lục sẽ bắt người một cách tùy tiện.