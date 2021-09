Bước tiến quan trọng của 'bộ tứ an ninh'

Việc bộ tứ an ninh gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc tăng cường phối hợp không chỉ an ninh, quân sự mà còn về hàng hóa công, chuỗi giá trị sản xuất, công nghệ được kỳ vọng tạo ra bước chuyển quan trọng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Rạng sáng nay 25.9 (theo giờ Việt Nam), theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của “bộ tứ an ninh” diễn ra tại Nhà Trắng (thủ đô Washington D.C, Mỹ) với sự tham gia của Tổng thống chủ nhà Joe Biden , Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tháng 3 vừa qua, 4 vị lãnh đạo này cũng đã có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của nhóm nhưng diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Theo Reuters, “bộ tứ” đang theo đuổi 4 trụ cột chính ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific). Đầu tiên và then chốt là thúc đẩy một khu vực Indo-Pacific tự do và rộng mở được thể hiện qua hàng loạt cuộc tập trận, phối hợp hải quân chung ở nhiều cấp độ.

Không những vậy, “bộ tứ” cũng đang tăng cường hợp tác để đạt được đồng thuận về viễn thông di động thế hệ 5G, bảo mật dữ liệu… Đây đều là các vấn đề mà Mỹ cùng các đồng minh đang bất đồng sâu sắc với Trung Quốc. Ngoài ra, Washington cùng với Tokyo, Canberra và New Delhi còn có nội dung hợp tác về xây dựng chuỗi cung ứng cho một số khoáng sản và công nghệ quan trọng, vốn được xem là chìa khóa của chất bán dẫn - vấn đề mà Trung Quốc đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Công nghệ bán dẫn là một lĩnh vực cạnh tranh then chốt, bởi là yếu tố không thể thiếu cho nhiều ngành công nghiệp, công nghệ quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế Trung Quốc.