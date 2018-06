Câu ‘tục ngữ Trung Quốc’ của con gái ông Trump làm đau đầu dân mạng

Theo AFP, trước khi Tổng thống Donald Trump dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12.6, bà Ivanka đăng câu “Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it” (tạm dịch: Những ai nói không thể làm được thì không nên xen ngang những người đang làm).

Kèm theo đó là chú thích rằng đây là tục ngữ Trung Quốc. Ngay sau đó, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao bàn tán và tìm lời giải đáp.

“Biên tập viên của chúng tôi không biết gì về câu tục ngữ này. Xin hãy giúp!”, kênh tin tức của Sina, công ty sở hữu mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, viết.

Trong hàng ngàn lời bình luận, cư dân mạng so sánh câu “tục ngữ” mà bà Ivanka đề cập với vô số tục ngữ tương tự của Trung Quốc, trong đó có câu thành ngữ "Ngu Công dời núi".

Có ý kiến cho rằng câu này “có lý” dù không biết nguồn gốc từ đâu. Một ý kiến cho rằng bà Ivanka đã khiến “tế bào não” của cư dân mạng Trung Quốc được một phen “vã mồ hôi”. Lại có người đùa rằng bà Ivanka đọc thấy câu này trong ruột bánh may mắn khi đi ăn ở nhà hàng món Hoa.



Gia đình của bà Ivanka có nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc. Cô con gái 6 tuổi Arabella Kushner từng “gây bão” khi hát và đọc thơ bằng tiếng Hoa. Đoạn phim này sau đó được Tổng thống Donald Trump đưa cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi khi đến Bắc Kinh vào năm ngoái.