Cháu gái kiện Tổng thống Trump chiếm di sản thừa kế

Luật sư Jay Sekulow của Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho rằng bà Mary Trump đã tự làm mất uy tín.

Bà Mary Trump là chuyên gia tâm lý và doanh nhân. Các cáo buộc trên từng được đề cập đến trong quyển sách của bà có tựa đề Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia tộc tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào) được xuất bản hồi tháng 7.