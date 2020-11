Chính sách đa dạng hóa trong quan hệ Việt - Mỹ

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Hợp tác quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải, chứng kiến nhiều điểm sáng. Sau chuyến thăm lịch sử năm 2018 của tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiếp tục đến thăm Việt Nam vào tháng 3.2020. Mỹ cũng đồng ý chuyển giao tàu tuần tra cho Cảnh sát Biển Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á.

Tuy nhiên, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ có hiệu quả hơn nữa nếu Mỹ đa dạng hóa Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phi quân sự, như thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nước sông Mekong và an ninh năng lượng. Đây là những lĩnh vực then chốt đối với sự phát triển của Việt Nam và các quốc gia khác trong Đông Nam Á.

Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao để phục vụ phát triển kinh tế . Dù gia nhập cuộc chơi muộn hơn so với Nhật Bản và Trung Quốc, Mỹ cũng đã giới thiệu sáng kiến Mạng lưới điểm xanh (Blue Dot Network), một dự án hợp tác đa phương với Nhật Bản và Úc để chứng nhận các công trình cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí về minh bạch tài chính và phát triển bền vững.

An ninh năng lượng cũng là một mối quan tâm lớn của Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong những năm qua đang gây sức ép lên an ninh năng lượng. Công ty tư vấn Fitch Solutions dự báo nhu cầu điện năng của Việt Nam sẽ tăng bình quân 9%/năm từ năm 2021. Do vậy, các thỏa thuận mới ký kết giữa hai nước về cung cấp điện khí hóa lỏng (LNG) và hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một bước tiến quan trọng. Mỹ nên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này để giúp Việt Nam giải quyết nhu cầu năng lượng sạch trong tương lai.