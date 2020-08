Covid-19 có lây qua thực phẩm hay không?

Phát biểu tại trụ sở WHO ở TP.Geneva (Thụy Sĩ), Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan hôm qua 14.8 cho biết hiện “không có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm tham gia vào việc lây truyền vi rút này”, theo Đài CNBC.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hai thành phố ở Trung Quốc phát hiện SARS-CoV-2 xuất hiện trong các lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu trong vài ngày qua, làm dấy lên lo ngại vi rút có thể lây nhiễm qua thực phẩm, theo Đài NBC News. Ngày 12.8, New Zealand ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong hơn 3 tháng và giới chức y tế nước này nghi ngờ đây là do vi rút từ hàng hóa đông lạnh nhập khẩu.

Trước những lo ngại trên, chuyên gia dịch tễ Maria Van Kerkhove của WHO nói rằng Trung Quốc đã xét nghiệm “hàng trăm ngàn” mẫu bao bì thực phẩm đông lạnh và phát hiện “rất, rất ít, chưa tới 10” bao bì dương tính với SARS-CoV-2. Bà Kerkhove nhấn mạnh: “Ngay cả khi vi rút lây truyền qua thực phẩm - song không có bằng chứng cho thấy điều này, nó cũng có thể bị tiêu diệt giống như các vi rút khác khi thực phẩm được nấu chín”.

Theo WHO, nhiều nghiên cứu cho thấy SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bao bì hàng giờ đến hàng ngày, tùy thuộc vào vật liệu, nhiệt độ và độ ẩm. Vi rút này có thể tồn tại từ 4 - 5 ngày trên nhựa hoặc giấy. WHO cho hay hiện không có bằng chứng cho thấy con người có thể nhiễm Covid-19 từ thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm. SARS-CoV-2 không thể sinh sôi trong thực phẩm, chúng cần động vật sống hoặc vật chủ là con người để sinh sôi và tồn tại. Tại Mỹ, Bộ Nông nghiệp cùng Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm ra thông cáo chung cho hay “không có chứng cứ về việc con người có thể mắc Covid-19 từ thực phẩm hay bao bì thực phẩm”.

Tiến sĩ Jin Dong-Yan, giáo sư vi rút học tại Đại học Hồng Kông, cho rằng vì SARS-CoV-2 không thể nhân lên trên bề mặt thực phẩm hoặc bao bì, nó trở nên yếu dần. Ông không loại trừ khả năng một người lây lan các giọt bắn chứa vi rút trên bề mặt thực phẩm hoặc bao bì, và người khác có thể nhiễm vi rút bằng cách chạm vào bề mặt rồi đưa lên miệng hoặc mũi, theo Reuters. Nhưng trường hợp như vậy rất hiếm, tiến sĩ Jin cho hay.

Theo Reuters dẫn lời tiến sĩ Eyal Leshem thuộc Trung tâm y tế Sheba (Israel), việc lây nhiễm do tiếp xúc với vi rút đông lạnh từ thực phẩm nhập khẩu “vẫn chưa được coi là con đường lây nhiễm chính”. Tiến sĩ T.Jacob John, nguyên giáo sư về vi rút học lâm sàng tại Đại học Christian Medical (Ấn Độ), chia sẻ với Reuters: “Số lượng các hạt vi rút thoát ra từ miệng hoặc mũi của một người lớn hơn nhiều so với một số hạt vi rút còn sót lại trên thực phẩm đông lạnh, rồi lây lan do ai đó chạm vào. Trong số mọi rủi ro, tôi nghĩ đây là rủi ro rất thấp”.

Bộ Y tế đã đăng ký mua vắc xin phòng Covid-19 của Nga và Anh Ngày 14.8, Bộ Y tế cho hay, thời gian qua, cơ quan này đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện nghiên cứu để sản xuất vắc xin trong nước, đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp với các công ty, đối tác sản xuất và cung cấp vắc xin có uy tín trên thế giới nhằm có vắc xin ngừa Covid-19 cung cấp cho Việt Nam. Theo đó, nhiều công ty trong nước như Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 của Bộ Y tế (Vabiotech), Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang của Bộ Y tế (IVAC)... đang phối hợp với các công ty, tổ chức quốc tế sản xuất vắc xin phòng dịch Covid-19. Các đơn vị khác như Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế POLYVAC và Công ty TNHH công nghệ sinh học Dược NANOGEN cũng đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vắc xin Covid-19, bước đầu cho thấy kết quả khả quan, cố gắng cuối năm 2020 thử nghiệm lâm sàng. Mặt khác, Bộ Y tế đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với nhà cung cấp vắc xin trên thế giới để thực hiện mua và phối hợp sản xuất vắc xin, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây, Bộ Y tế đăng ký mua vắc xin của Nga và Anh. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, việc cung cấp vắc xin phụ thuộc vào tiến độ thực hiện các thử nghiệm lâm sàng của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, quy trình thử nghiệm vắc xin ở Việt Nam trước khi đưa vào sử dụng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ và đòi hỏi thời gian. Liên Châu - Lê Hiệp