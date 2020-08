Mỹ chính thức thông báo miễn phí vắc xin Covid-19 cho toàn dân, nhiều người không muốn tiêm

Mỹ khó có vắc xin trước tháng 11

Hãng Reuters ngày 14.8 dẫn lời giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ Francis Collins chia sẻ sự “lạc quan thận trọng” rằng ít nhất 1 trong số 6 vắc xin do Mỹ đầu tư sẽ hoàn tất trong năm nay. Tuy nhiên, sẽ khó có vắc xin được chứng nhận trước tháng 11 hay tháng 12, do cần thời gian thử nghiệm quy mô lớn. Ông nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên ít nhất 10.000 mới có thể cung cấp đủ bằng chứng về an toàn và hiệu quả để sử dụng đại trà. Các thử nghiệm vắc xin tại Mỹ hiện nay đang tuyển dụng khoảng 30.000 người. Trong khi đó, Nga đã chứng nhận vắc xin ngừa Covid-19 mang tên Sputnik V, dù chưa qua giai đoạn thử nghiệm này, còn được gọi là thử nghiệm giai đoạn 3.