Covid-19 thành đại dịch, thế giới ứng phó ra sao ?

Việt Nam đã chủ động với mọi tình huống Ngày 12.3, ông Trần Đắc Phu, cố vấn của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp ( Bộ Y tế ), cho hay việc WHO thông báo dịch Covid-19 như đại dịch nhằm kêu gọi các quốc gia vào cuộc mạnh mẽ trong ngăn chặn lây lan và nỗ lực kiểm soát. Mỗi quốc gia cần có ứng xử phù hợp với diễn biến dịch. Như Việt Nam hiện nay không phải chỉ là ngăn chặn, ứng phó ca dịch xâm nhập như giai đoạn đầu mà còn là các giải pháp ứng phó với bệnh lây lan trong cộng đồng. Chúng ta đã rất chủ động với các tình huống và đã có kịch bản cụ thể với 4 tình huống cả ngàn ca mắc, thậm chí là cả chục ngàn ca mắc. PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cũng cho hay WHO công bố đại dịch là mang tính chất toàn cầu. Với Việt Nam, chúng ta vẫn đang kiểm soát và có các tình huống phù hợp với diễn biến dịch trong nước và mức độ ảnh hưởng từ các nước, mức độ gia tăng ca bệnh để có các phân tuyến, thu dung điều trị. Do đó, ngay từ khi WHO chưa thông tin về đại dịch thì Việt Nam cũng đã xây dựng kịch bản đáp ứng phù hợp. Liên Châu