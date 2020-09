Cuộc đối đầu mới của giới tình báo

Mỹ nghi ngờ WHO và Trung Quốc Reuters hôm qua dẫn thông báo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay đang chia sẻ thông tin và tiến hành thảo luận với Trung Quốc về các yêu cầu phê duyệt quốc tế đối với bất kỳ loại vắc xin Covid-19 nào được nước này điều chế. Trong khi đó, tình báo Mỹ đã phát hiện âm mưu của tin tặc Trung Quốc từ đầu tháng 2 và cáo buộc chính quyền Bắc Kinh sử dụng thông tin của WHO để chỉ đạo các âm mưu thu thập dữ liệu nghiên cứu về vắc xin ở Mỹ và châu Âu, theo The New York Times.