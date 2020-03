Cuộc đua chế tạo vắc xin Covid-19

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san The New England Journal of Medicine, thuốc kháng HIV Kaletra của Hãng AbbVie (Mỹ) không có tác dụng chữa trị Covid-19. Thử nghiệm được tiến hành trên các bệnh nhân Covid-19 nặng tại Trung Quốc cho thấy 99 người được điều trị với thuốc Kaletra không tiến triển hơn so với 100 người được điều trị tiêu chuẩn.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời Giám đốc Trương Tân Dân của Trung tâm sinh học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho hay thuốc chữa cúm Avigan của Tập đoàn Fujifilm (Nhật Bản) có hoạt chất favipiravir giúp bệnh nhân Covid-19 hồi phục mà không có tác dụng phụ.

Tại Mỹ, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hôm qua công bố nghiên cứu cho thấy người trẻ vẫn dễ bị bệnh nặng vì Covid-19 chứ không phải có sức đề kháng tốt hơn.