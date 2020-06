Cựu lãnh đạo tình báo Anh nói virus gây Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm

Trả lời phỏng vấn độc quyền tờ The Telegraph hôm 3.6, cựu giám đốc MI6 Richard Dearlove nói ông đã đọc một báo cáo khoa học mới quan trọng cho thấy virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 không phải từ tự nhiên mà do các nhà khoa học Trung Quốc chế tạo.

Báo cáo do hai tác giả gồm giáo sư Angus Dalgleish tại Bệnh viện St. George thuộc Đại học London và giáo sư virus học người Na Uy Birger Sorensen, nói rằng virus được chế tạo trong phòng thí nghiệm . Hai nhà khoa học nói có sự khác biệt trong cấu trúc của virus gây Covid-19 với virus cùng loại gây dịch SARS và cho rằng việc này do con người can thiệp.