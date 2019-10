Đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Sau cuộc gặp, Phó tổng thống Pence rạng sáng qua thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm ngừng chiến dịch tấn công tại miền bắc Syria trong 5 ngày để lực lượng người Kurd (YPG) rút khỏi vùng an toàn trong phạm vi 30 km tính từ biên giới hai nước, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump gọi đây là tin rất tốt và cảm ơn người đồng cấp Erdogan vì quyết định này sẽ “cứu mạng hàng triệu người”.

Về phía Ankara, đây được coi là thỏa thuận đúng như mục tiêu mà nước này vạch ra khi triển khai chiến dịch tấn công từ ngày 9.10, đó là lập vùng đệm trong lãnh thổ Syria để ngăn YPG xâm nhập lãnh thổ và đưa người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ về Syria

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói các tay súng người Kurd sẽ buộc phải từ bỏ vũ khí và các công sự trong vùng an toàn sẽ bị phá hủy. Về phần tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang bị nhốt trong các nhà tù tại khu vực, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp để quản lý. Ông Erdogan cho biết vùng an toàn dài 440 km và tự tin rằng nỗ lực chung của hai nước sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Mazloum Kobani, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF - liên minh đa sắc tộc và đa tôn giáo mà trong đó YPG là thành phần chủ chốt), tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết thêm phạm vi thỏa thuận chỉ giới hạn tại khu vực biên giới tính từ thị trấn Ras al-Ain tới Tel Abyad. Phía Ankara thông báo sẽ thảo luận với Nga và chính phủ Syria về cách kiểm soát các vùng khác tại biên giới ngoài vùng an toàn như thị trấn Kobani hay Manbij.

Ông Bouthaina Shaaban, cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad , hôm qua cho rằng thỏa thuận của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ còn mơ hồ trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đang chờ Ankara cung cấp thêm thông tin.

Cùng ngày, phát ngôn viên Mustafa Bali của SDF tố Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục oanh tạc và pháo kích vào thị trấn Ras al-Ain bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan sau đó phủ nhận thông tin này.