Đây có phải là chú khủng long dễ thương nhất từng được tìm thấy?

Khoảng 20 năm trước, một kẻ nào đó đã bí mật vận chuyển trứng khủng long từ Argentina vào Mỹ bất hợp pháp. Thế nhưng, có lẽ người này không hề biết rằng một quả trong số đó chứa đựng hộp sọ được bảo quản vô cùng tốt, có thể xem là thuộc nhóm mẫu vật bào thai khủng long được bảo quản tốt nhất từ trước đến nay.

Thông qua việc phân tích hóa thạch, các nhà khoa học khám phá những đặc điểm mới về diện mạo của loài khủng long từng thống trị địa cầu vào thời của nó, theo báo The New York Times.

Nhóm loài khủng long có kích thước lớn nhất trong lịch sử Trái đất là sauropod, tức khủng long cổ dài ăn thực vật, và loài lớn nhất là titanosaur. Con trưởng thành có thể nặng đến 30 tấn hoặc thậm chí gấp đôi, và chiều dài khoảng 37m.

Titanosaur khi trưởng thành popsci.com

Tuy nhiên, bào thai trong quả trứng cho thấy con non của loài titanosaur có sừng trên mũi, mắt hướng về phía trước, hai đặc điểm hoàn toàn không hề xuất hiện ở khủng long trưởng thành (với mắt ở hai bên mặt).

Nếu so sánh, con non quả thật vô cùng đáng yêu nếu so với kích thước và bộ dạng vào thời điểm lớn lên.

Về sự khác biệt quá xa về hình dạng, điều này có thể con non và con trưởng thành của loài titanosaur sống tách biệt nhau, trong các môi trường khác biệt, theo tác giả báo cáo, tiến sĩ Martin Kundrát thuộc Đại học Pavol Jozef Safárik ở Košice, Slovakia.

“Thật sự tuyệt vời khi phát hiện một mẫu vật hóa thạch có thể được bảo quản và vẫn duy trì trạng thái 3D sau ngần ấy năm”, theo nhà cổ sinh vật học Kundrát trình bày trên chuyên san Current Biology.