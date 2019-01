Dòng chữ bí ẩn của cố vấn an ninh Mỹ

Hôm qua, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton gây xôn xao dư luận và giới quan sát khi ông xuất hiện trong buổi họp báo tại Washington D.C cùng sổ ghi chú có dòng chữ “5.000 binh sĩ đến Colombia”. Trước đó, quân đội Venezuela được cho là đã điều động một số xe tăng chiến đấu chủ lực, thiết giáp và pháo tự hành 152 mm loại 2S19 MSTA-S do Nga sản xuất đến khu vực biên giới giáp Colombia để ứng phó nguy cơ quốc gia láng giềng trở thành bàn đạp để nước ngoài đổ quân “xâm lược”. Trong cuộc họp báo, Cố vấn Bolton không bình luận gì về dòng ghi chú nói trên nhưng không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela, đồng thời nhấn mạnh: “Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã có sẵn tất cả mọi lựa chọn”. Nhà Trắng không phản hồi rõ ràng khi được báo giới yêu cầu giải thích về dòng chữ, theo AFP.