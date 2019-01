Giải bài toán xung đột thương mại Mỹ - Trung

Căng thẳng Canada - Trung Quốc tăng nhiệt

Bộ trưởng An toàn công cộng Canada Ralph Goodale hôm qua tuyên bố nước này không ngại tung ra lệnh cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong quá trình xây dựng mạng 5G nếu việc đó đảm bảo an ninh, lợi ích quốc gia, theo Reuters. Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã cảnh báo hậu quả nếu Ottawa cấm cửa Huawei như Mỹ, New Zealand và Úc. Mối quan hệ hai nước leo thang căng thẳng sau khi Canada bắt Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó bắt giữ 2 công dân Canada và tuyên án tử đối với một tù nhân khác người Canada. Giới quan sát dự báo Bắc Kinh có thể sẽ dùng nhiều công cụ kinh tế như ngăn cản doanh nghiệp Canada tiếp cận thị trường Trung Quốc, tăng cường giám sát các công ty Canada tại nước này. Trong khi đó, Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum khẳng định sẽ không đàm phán thỏa thuận thương mại tự do với Bắc Kinh khi các công dân nước này chưa được thả.