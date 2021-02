Gian nan cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán

Thế nhưng, phải đợi đến ngày 31.1.2021, nhóm điều tra của WHO mới đặt chân đến chợ Hoa Nam, theo Reuters.

Vào ngày cuối năm 2019, Văn phòng đại diện của WHO tại Trung Quốc phát hiện tin tức về “bệnh viêm phổi do vi rút gây ra” trên website của Ủy ban Y tế TP.Vũ Hán, và yêu cầu chính quyền sở tại cung cấp thêm thông tin. Đến ngày 3.1.2020, Trung Quốc bắt đầu cập nhật tin tức cho WHO về đợt bùng phát dịch bệnh “viêm phổi lạ” ở Vũ Hán.