Hàng nghìn nhà máy dệt may ở châu Á - Thái Bình Dương đóng cửa do Covid-19

Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may nước ta trong 8 tháng năm 2020 ước đạt 22,39 tỉ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị thặng dư thương mại đạt 11,92 tỉ USD, cũng giảm 10% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu vải và hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 47%; theo sau là Nhật Bản và Liên minh châu Âu.