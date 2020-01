Hành trình của nữ cường nhân Việt trong ngành công nghệ Mỹ

TS Trần Mỹ An Ảnh: NVCC Tháng 12.2019 vừa qua, TS Trần Mỹ An về Việt Nam để tham gia và phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (ảnh) dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam do Qualcomm kết hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức. Đây là một trong các hoạt động mới nhất của Qualcomm nhằm nâng đỡ và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể, chương trình sẽ tuyển chọn 10 đội thi xuất sắc tham gia vào giai đoạn ươm mầm khởi nghiệp. 10 đội thi này sẽ được huấn luyện kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật tại phòng thí nghiệm về internet vạn vật (IoT) của Tập đoàn Qualcomm tại Hà Nội, đồng thời cũng sẽ được hướng dẫn đăng ký sáng chế để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Sau giai đoạn ươm mầm khởi nghiệp, Qualcomm sẽ lựa chọn trong số này 3 đội xuất sắc nhất để vinh danh.