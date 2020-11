Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Hình thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới

Các cuộc đàm phán về RCEP bắt đầu vào cuối năm 2012, tại HNCC ASEAN 21 diễn ra tại Campuchia, đề xuất ban đầu là 10 nước ASEAN và 6 đối tác, gồm Trung Quốc , Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Ấn Độ. Hồi tháng 11.2019, Ấn Độ rút khỏi RCEP do các vấn đề chưa được giải quyết. Sau khi Ấn Độ rút ra, khu vực RCEP có 2,2 tỉ dân, chiếm 30% dân số thế giới và gần 30% GDP toàn cầu. Việc ký kết tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, đồng thời gửi đi toàn thế giới thông điệp tích cực về việc ủng hộ thương mại đa phương, trong bối cảnh bảo hộ thương mại đang trở lại tại một số nước.