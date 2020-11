Hội nghị cấp cao ASEAN 37: Càng trong khủng hoảng càng cần hợp tác

ASEAN - Mỹ quan ngại tình hình Biển Đông



Các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại rằng tại Biển Đông vẫn tiềm ẩn các nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định; quan ngại về những hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế, gây bất ổn, làm phức tạp tình hình. Các lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, xây dựng lòng tin, thượng tôn pháp luật, không quân sự hóa, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mong Mỹ ủng hộ các nỗ lực đề cao luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ xây dựng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ vì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và hợp tác cùng có lợi. V.H Sáng 14.11, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo ASEAN và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, các quốc gia đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, thương mại không bị cản trở, ủng hộ các quốc gia ven biển thực thi quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên trên biển phù hợp với quy định của UNCLOS 1982.