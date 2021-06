Hơn 100 công ty tham gia lưu trữ CO2

Bộ Kinh tế và Thương mại Nhật Bản ngày 22.6 thành lập Mạng lưới CCUS châu Á để chia sẻ bí quyết trong công nghệ thu giữ, tận dụng và lưu trữ carbon (CCUS) với sự tham gia của 10 nước ASEAN, Úc và Mỹ, theo tờ Nikkei Asia.

Các thành viên Nhật Bản bao gồm các tập đoàn Mitsubishi, Sumitomo, tập đoàn dầu khí Inpex, công ty khí Tokyo Gas, công ty kỹ thuật JGC, công ty đóng tàu Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Steel và MUFG Bank. Công ty dầu khí nhà nước PT Pertamina của Indonesia cũng sẽ tham gia. Các viện nghiên cứu cũng sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn của họ.

Các doanh nghiệp tham gia sẽ theo đuổi dự án bơm CO 2 vào lòng đất gần nơi mà nó được thải ra, với mục đích hóa lỏng CO 2 , sau đó vận chuyển đến các quốc gia có nhiều không gian để lưu trữ. Nhiều quốc gia ở châu Á được cho là có không gian lưu trữ ít nhất 10 tỉ tấn.

2 hàng năm và sẽ được tính cho mức giam3 khí thải của Nhật Bản. Nhật Bản đang chuẩn bị một nghiên cứu khả thi để thiết lập một đường ống dẫn khí thải từ một mỏ khí đốt ở Indonesia đến lưu trữ dưới lòng đất cách đó khoảng 4 km, với quá trình xử lý dự kiến bắt đầu sớm nhất là vào năm tài chính 2024.Điều này sẽ loại bỏ 300.000 tấn COhàng năm và sẽ được tính cho mức giam3 khí thải của Nhật Bản.

Việc vận chuyển CO 2 ở châu Á có thể được thực hiện bằng tàu biển, vốn di chuyển với khoảng cách xa hơn so với các đường ống. Ví dụ, CO 2 thu giữ ở Nhật Bản có thể được lưu trữ bên ngoài nước này. Việc đóng các con tàu đặc biệt sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2021 và bắt đầu hoạt động vào năm 2024.