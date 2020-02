Hơn 300 người chết vì viêm phổi Vũ Hán

Lại xuất hiện dịch cúm ở Trung Quốc Tờ South China Morning Post ngày 2.2 đưa tin dịch cúm A/H5N1 xuất hiện tại tỉnh Hồ Nam giáp ranh tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc, nơi vi rút Corona mới gây viêm phổi Vũ Hán đang lây lan nhanh khiến nhiều người tử vong. “Sự bùng phát xuất hiện từ một trang trại tại quận Song Thanh, thành phố Thiệu Dương. Trang trại có 7.850 con gà, trong đó 4.500 con chết vì nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17.828 gia cầm”, theo thông cáo của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Chưa có trường hợp bệnh nhân nhiễm vi rút H5N1 nào được ghi nhận tại Hồ Nam. Cúm A/H5N1, còn được gọi là cúm gia cầm, gây bệnh đường hô hấp trầm trọng ở gia cầm và có thể lây nhiễm sang người. Vi rút được phát hiện lần đầu tiên trên ngỗng tại Trung Quốc vào năm 1996. Theo WHO, H5N1 có thể lây từ người sang người dù ít khả năng xảy ra. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm H5N1 lên đến 50% trong vòng 15 năm qua, cao hơn SARS (10%) và tỷ lệ tử vong do vi rút Corona mới là khoảng 2%. Từ năm 2003 - 2019, WHO ghi nhận tổng cộng 861 trường hợp bệnh nhân nhiễm H5N1 trên thế giới , trong đó 455 người tử vong. Tại Trung Quốc, 53 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trong 16 năm qua, trong đó 31 người tử vong.