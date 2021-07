Hy vọng mới từ vắc xin Covid-19 dạng viên uống

Trung Quốc xét nghiệm mẫu máu Vũ Hán trước đại dịch Nhà khoa học Lương Vạn Niên, người dẫn đầu nhóm chuyên gia Trung Quốc trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiến hành hồi tháng 1 - 2, vừa cho hay giới chức nước này sẽ xét nghiệm các mẫu máu được lấy ở TP.Vũ Hán (Trung Quốc) trước thời điểm dịch Covid-19 khởi phát. Ông Lương nói rằng việc xét nghiệm các mẫu máu được lưu trữ có thể giúp xác định các ca lây nhiễm trước khi bệnh nhân đầu tiên được phát hiện vào ngày 8.12.2019. Ca bệnh này đến nay vẫn chưa thể được xem là “bệnh nhân số 0”, theo tờ South China Morning Post. Thông tin về cuộc nghiên cứu mới được đưa ra tại cùng cuộc họp báo mà ông Tăng Ích Tân, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc, tuyên bố Bắc Kinh không thể chấp nhận kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 do WHO đề xuất. Ông Tăng lập luận kế hoạch này bao gồm giả thuyết vi rút có lẽ đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Văn Khoa