Không quân Ấn Độ xác nhận trực thăng Mi-17 bị tên lửa 'quân mình' bắn nhầm

Chiếc Mi-17 V5 rơi trong vòng 10 phút sau khi chiến đấu cơ Ấn Độ chạm trán trên không với máy bay chiến đấu Pakistan dọc LoC và và các hệ thống phòng không trong tình trạng báo động.

Cuộc chạm trán diễn ra sau khi Pakistan không kích vào các mục tiêu phi quân sự tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc LoC. Pakistan tiến hành cuộc tấn công đó nhằm đáp trả việc Ấn Độ không kích trên lãnh thổ Pakistan hôm 26.2 nhắm vào căn cứ của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed. Đây là nhóm đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến hơn 40 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng hôm 14.2.