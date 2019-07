Khủng hoảng thiếu nước tại Ấn Độ

Theo Tổ chức Nghiên cứu NITI Aayog thuộc chính phủ Ấn Độ , 21 thành phố lớn ở quốc gia này sẽ hết sạch nước ngầm trong năm 2021, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân trên khắp đất nước. Hiện Ấn Độ có 600 triệu người sống trong tình trạng thiếu nước và 200.000 người tử vong hằng năm do không có nguồn nước sạch, theo NITI Aayog. Tổ chức này cảnh báo Ấn Độ sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề như mất an ninh lương thực, bệnh tật, tỷ lệ tử vong gia tăng, thậm chí xung đột vì thiếu nước, theo tờ The Times of India.