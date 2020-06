Luật an ninh Hồng Kông chính thức có hiệu lực ngay trong đêm

Luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông có hiệu lực sau khi Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc thông qua và Chủ tịch Tập Cận Bình ký ban hành cùng ngày, theo Tân Hoa xã.

Luật mới xác định rõ trách nhiệm và các cơ quan chính quyền của Hồng Kông về việc bảo vệ an ninh quốc gia; 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Những người vi phạm có thể đối mặt án chung thân và sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hồng Kông. Cũng theo luật mới , giới chức có thể giám sát và đặt thiết bị nghe lén đối với những người bị tình nghi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Luật này áp dụng cho cả những người không thường trú ở Hồng Kông, theo Reuters.

Ngay trong ngày luật an ninh quốc gia được thông qua, binh sĩ thuộc đơn vị đồn trú của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Hồng Kông kiểm tra khả năng bắt những người trốn bằng thuyền trong một cuộc diễn tập. Tham gia sự kiện này, các binh sĩ, tàu chiến, máy bay tiến hành các cuộc lục soát trên đảo và trên biển nhằm “kiểm tra toàn diện các khả năng phòng thủ của đơn vị đồn trú Hồng Kông”, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Luật mới còn quy định hoạt động của cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc và nhân sự của cơ quan này ở Hồng Kông sẽ không thuộc quyền tài phán của chính quyền địa phương. Bắc Kinh sẽ tăng cường quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và hãng tin ở Hồng Kông.

Cùng ngày, Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) lên án việc Trung Quốc thông qua luật an ninh nói trên là vi phạm những cam kết của nước này theo tuyên bố chung Anh-Trung năm 1984 về việc trao trả Hồng Kông. Phát ngôn viên NSC John Ullyot còn tuyên bố Washington yêu cầu Bắc Kinh rút lại hành động của mình ngay lập tức. Ông Ullyot cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục có những hành động mạnh mẽ nhằm “chống lại những ai bóp nghẹt tự do và tự trị của Hồng Kông”.