Macau hóa ‘thành phố ma’ vì dịch viêm phổi Vũ Hán

Ngày 28.1, Di tích Nhà thờ Thánh Phaolô, một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của Macau, trở nên hoang vắng. Trong khi đó, các khu phố mua sắm và ăn uống nổi tiếng vắng tanh vì người dân địa phương ở nhà, hạn chế ra đường do lo ngại dịch bệnh. Các sòng bạc vẫn mở cửa nhưng các nhà hàng bên trong đóng cửa và tất cả các chương trình bị hủy. Đặc khu trưởng Macau Hạ Nhất Thành cho biết các sòng bạc có thể đóng cửa nếu dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona mới (2019-nCoV) gây ra tiếp tục lây lan.

Macau chứng kiến bầu không khí ảm đạm như "thành phố ma" từ lúc chính quyền đặc khu ngày 28.1 tuyên bố sẽ hạn chế du khách Trung Quốc đại lục vài ngày sau khi đình chỉ các tour du lịch trọn gói. Kể từ ngày 24.1, số lượng du khách đến Macau đã giảm 69%, theo số liệu mới công bố.

Các biện pháp kiểm soát đi lại được áp dụng do dịch viêm phổi lạ bùng phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Bồ Bắc) từ hồi cuối tháng 12.2019, tiếp tục lan rộng khắp thế giới. Tính đến ngày 29.1, vi rút corona mới giết chết 132 người chết và có 5.974 trường hợp nhiễm bệnh. Riêng Macua có 7 ca nhiễm.

Hệ thống giao thông kết nối với Trung Quốc đại lục cũng bị hạn chế, với hàng chục chuyến bay và dịch vụ phà bị hủy bỏ. Chính quyền đặc khu Macau cũng đã kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đến cuối tuần này.

Dịch bệnh bùng phát đúng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm thu hút du khách đến Macau nhiều nhất. Macau là đặc khu duy nhất của Trung Quốc hợp pháp hóa sòng bạc và hơn 90% du khách đến đây là từ Trung Quốc đại lục.

Một người đứng trước sòng bạc Grand Lisboa, Macau Reuters

Chính quyền đặc khu đã ra lệnh buộc tất cả khách du lịch từ tỉnh Hồ Bắc phải rời khỏi đặc khu này. Tuy nhiên, khoảng 270 người vẫn còn ở lại đây, các quan chức cho biết.

Các nhà phân tích dự báo doanh thu từ các sòng bài sẽ giảm ít nhất 30% trong thời gian áp dụng biện pháp hạn chế du khách.

Giá cổ phiếu của các công ty vận hành sòng bạc đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 29.1, 6% đối với MGM China Holdings Ltd, 5,7% cho Sands China Ltd, 4,8% với Wynn Macau Ltd và 4,7% cho Galaxy Entertainment Group Ltd.