Mỹ điều tra vụ thi thể người Afghanistan kẹt dưới càng máy bay sơ tán khỏi Kabul

Tờ The New York Times ngày 18.8 đưa tin Không quân Mỹ thông báo đang điều tra về “sự mất mát tính mạng thường dân”, do đám đông chen chúc lên một chiếc máy bay vận tải C-17 để di tản khỏi Afghanistan sau khi Taliban kiểm soát Kabul.

Chiếc máy bay vận tải quân sự của Mỹ cất cánh tại sân bay Hamid Karzai ở Kabul vào ngày 16.8, sau khi lăn bánh với dòng người còn chạy theo trên đường băng trong cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Giới chức Không quân Mỹ hiện chưa xác nhận có bao nhiêu người thiệt mạng liên quan chuyến bay trên. Các hình ảnh cho thấy nhiều người leo lên bên trên máy bay, rơi xuống sau khi máy bay cất cánh, trong khi có thông tin tìm thấy xác người kẹt trong càng máy bay

“Những hình ảnh trong vài ngày qua tại sân bay thật đau lòng”, theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Dòng người chạy theo dù máy bay đang lăn bánh Ảnh chụp màn hình The Guardian Các phi công và binh sĩ buộc phải ra quyết định tại chỗ trong cảnh hỗn loạn tại sân bay vào ngày 15 và 16.8.

Một chiếc C-17 khác rời Kabul vào tối 15.8 chở theo 640 người, nhiều hơn gấp đôi so với con số dự kiến. Chuyến bay này hạ cánh an toàn, nhưng những người muốn đi trên một chuyến C-17 khác vào ngày hôm sau lại không may mắn như thế.

Chuyến bay kinh hoàng

Vào sáng ngày 16.8, chuyến bay REACH885 hạ cánh trên đường băng, đưa thiết bị và hàng tiếp tế cho binh sĩ Mỹ ở sân bay và sơ tán người Mỹ và người Afghanistan.

Chỉ vài phút sau khi máy bay hạ cánh và một số thành viên phi hành đoàn xuống phụ trách dỡ hàng, hàng ngàn người lao đến khiến họ lo ngại cho an toàn nên phải trở vào máy bay, đóng bệ chuyển hàng phía sau khi còn chưa dỡ hàng xong.

Khi đó, nhiều người leo lên cánh máy bay và cả càng máy bay mà phi hành đoàn không biết. Sau khi liên lạc với bộ phận điều khiển không lưu do quân đội Mỹ điều hành, máy bay được phép cất cánh, sau chỉ vài phút hạ cánh.

Biết có người bám trên máy bay, các phi công lái chầm chậm, trong khi các xe quân sự chạy bên cạnh tìm cách xua dòng người đang đuổi theo.

Hai chiếc trực thăng Apache bay thấp, tìm cách buộc những người đeo bám trên chiếc C-17 xuống bằng sức gió của cánh quạt. Chuyến bay REACH885 sau đó tăng tốc và cất cánh.

Một chiếc C-17 khác trước đó đã chở đến 640 người di tản khỏi Kabul Ảnh: AFP Vài phút sau, phi công phát hiện một vấn đề nghiêm trọng là càng máy bay không xếp vào hoàn toàn. Họ cho người xuống kiểm tra qua một lỗ nhỏ chuyên dùng kiểm tra bánh khi trên không.

Lúc này thành viên phi hành đoàn phát hiện thi thể của một số không xác định người Afghanistan bám theo càng máy bay và dường như bị kẹt đến chết.

Sau 4 giờ bay, máy bay hạ cánh tại căn cứ không quân Al Udei ở Qatar, trung tâm tiếp nhận hành khách gồm những người Mỹ và Afghanistan trước khi bay đến Mỹ.