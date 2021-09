Mỹ mở rộng liên minh đối phó Trung Quốc

Đảm bảo năng lực răn đe trên biển Chính quyền của Tổng thống Biden đang thể hiện sự thực dụng. Washington thiết lập AUKUS nhằm củng cố các liên minh hiện có và các cơ chế đa phương để ủng hộ một trật tự dựa trên luật lệ. AUKUS giúp củng cố vai trò của Anh trong việc giúp duy trì Indo-Pacific tự do và cởi mở. Liên minh cũng thúc đẩy sự hợp tác cụ thể giữa 3 cường quốc hàng hải bằng cách cho phép chia sẻ công nghệ động cơ đẩy mang lại nền tảng hoạt động tầm xa, sức chịu đựng cao và tàng hình để đảm bảo năng lực răn đe trên biển. Động thái này sẽ trấn an các nước trong khu vực rằng không một cường quốc nào được phép ép buộc các nước láng giềng nhỏ hơn hoặc đơn phương thay đổi hiện trạng. TS Patrick Cronin

(Chủ tịch Chương trình an ninh châu Á - Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) Đối phó tham vọng của Trung Quốc Các mục tiêu dài hạn của AUKUS cho thấy thực tế của thách thức quốc tế mang tính thời đại do sự gia tăng về quyền lực địa chính trị của Trung Quốc. Khi Tổng thống Joe Biden đối mặt với ông Tập Cận Bình - Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Biden thấy được một Trung Quốc đang trỗi dậy với mục tiêu theo đuổi chính sách như một Học thuyết Monroe để định vị Trung Quốc là cường quốc thống trị ở Indo-Pacific. Thách thức của Trung Quốc đặt ra tình thế về an ninh không thể tránh khỏi đối với Canberra, London và Washington và đã khởi xướng một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. TS C.J.Jenner

(chuyên gia nghiên cứu về địa chính trị - đặc biệt về quan hệ quyền lực biển Mỹ - Trung tại Đại học Oxford, Anh) Quan hệ an ninh sâu sắc hơn Thỏa thuận an ninh 3 bên lặp lại các mối quan hệ bền chặt trước đây nhưng với công nghệ của thế kỷ 21. Quyết định này phản ánh mức thách thức ngày càng tăng trong cạnh tranh quyền lực lớn đã đặt các vấn đề an ninh của Indo-Pacific vào tình trạng nghiêm trọng. Mỹ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, nhưng Trung Quốc đang rút ngắn khoảng cách nhờ vào lực lượng tàu ngầm hạt nhân mà Bắc Kinh đang tăng cường với tốc độ chưa từng có. Nước Anh thời hậu Brexit, mong muốn củng cố mối quan hệ an ninh với Mỹ và củng cố hình ảnh “nước Anh toàn cầu”, đồng thời tìm kiếm các liên kết thương mại ngày càng tăng trong khu vực. GS John Blaxland

(Giám đốc Viện Đông Nam Á - Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược, Đại học Quốc gia Úc)