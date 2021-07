‘Mỹ nhân kế’ - vũ khí mới của Philippines ở Biển Đông

Tờ The Times hôm qua (3.7) đưa tin Philippines vừa triển khai nhóm mang tên “Angels of the Sea” (tạm dịch: Thiên thần biển cả) vào lực lượng tuần duyên của nước này để hoạt động ở Biển Đông.

Mục tiêu kép

Theo tờ South China Morning Post, nhóm “Thiên thần biển cả” của lực lượng tuần duyên Philippines bao gồm 81 phụ nữ, chuyên trách điều hành vô tuyến điện.

Cơ quan phụ trách lực lượng tin rằng tiếng nói của phụ nữ sẽ dễ làm giảm căng thẳng hơn với các thủy thủ đoàn nước ngoài, vốn phần lớn là nam giới có thể bực bội khi bị một giọng nam giới ra lệnh. Ngoài ra, giọng nói nữ còn được kỳ vọng phát huy lợi thế của cái gọi là tâm lý xuất phát từ văn hóa mẫu hệ ở một số nước châu Á.

Tờ báo dẫn lời ông Armando Balilo, phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines, cho hay nhóm “Thiên thần biển cả” sẽ nhanh chóng được triển khai đến “biển Tây Philippines” - thuật ngữ mà Philippines dùng để gọi tên phần Biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền.

Ông Balilo cho biết thêm rằng trước khi nhóm “Thiên thần biển cả” tốt nghiệp, lực lượng tuần duyên đã có một số nữ nhân viên điều hành đài phát thanh làm việc ở một số khu vực biển của nước này.

Ông Balilo kỳ vọng thêm: “các nhân viên điều hành đài nữ đóng vai trò như tiếng nói trấn an của một người mẹ đối với một đứa trẻ, hoặc một người bạn gái hoặc vợ cho một người thân yêu đang đối mặt với mối nguy hiểm… nhằm xoa dịu sự lo lắng của những người đi biển”.

Động thái này được cho là bắt nguồn từ một sự cố vào ngày 27.4 vừa qua. Khi đó, giọng nói được ghi âm trước của một phụ nữ được phát đi từ tàu tuần duyên Philippines BRP Cabra dường như đã giúp nhanh chóng đánh đuổi 7 tàu Trung Quốc đang lảng vảng gần một rạn san hô ở Biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Ngoài điện đàm, các "Thiên thần biển cả" còn được đào tạo cả về sử dụng vũ khí PCG

Nhóm “Thiên thần biển cả” đã được đào tạo cấp tốc trong 2 tuần bao gồm cả việc sử dụng vũ khí, và kết thúc khóa học hồi cuối tháng 6 vừa qua. Một sĩ quan cao cấp của lực lượng tuần duyên Philippines nhấn mạnh với các thành viên của nhóm trên về “tầm quan trọng” mà họ phải thực hiện là “giao tiếp với các tàu nước ngoài, để không làm tăng căng thẳng”.

Khó khả thi?

Vụ việc ngày 27.4 đã nhận được lời khen ngợi từ Phủ tổng thống Philippines. Thậm chí, ông Harry Roque - người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, còn trích dẫn sự kiện như một bằng chứng rằng: “Tổng thống đã thề không có lãnh thổ nào sẽ bị mất dưới thời ông cầm quyền và điều đó đang được thực hiện bây giờ”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng kỳ vọng về chiêu “mỹ nhân kế” trên ở Biển Đông. TS Sylvia Estrada-Claudio, cựu giám đốc Trung tâm Phụ nữ thuộc Đại học Philippines, cho rằng một số nghiên cứu giới tính thì động thái trên có thể phát huy tác dụng trong mục tiêu giảm bớt căng thẳng và trấn an những người gặp nạn trên biển.

“Nhưng ngoài mục tiêu này, tôi không kỳ vọng lực lượng tuần duyên có thể đạt được những mục tiêu gì khác ở biển Tây Philippines vì tàu Trung Quốc có nhiều điều để cân nhắc khi quyết định ở lại hay rời đi khỏi 1 vùng biển”, TS Sylvia Estrada-Claudio nói.

Lực lượng tuần duyên Philippines theo dõi hoạt động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông AFP

Thêm vào đó, vị chuyên gia này còn cho rằng văn hóa mẫu hệ ở châu Á thực chất cũng chỉ là “bình phong” che đậy cho tính chất gia trưởng của nam giới trong nhiều xã hội tại châu Á. Chính vì thế, bà Estrada-Claudio đánh giá để giải quyết vấn đề Biển Đông, Philippines cần có lập trường ngoại giao mạnh mẽ hơn, tiến hành phân tích rõ ràng hơn về địa chính trị trong khu vực và hiểu rõ hơn về cách cân bằng các lợi ích quyền lực trong khu vực.