Mỹ phát triển 'sát thủ không gian' chặn tên lửa

Theo chuyên san The National Interest, cảm biến từ các vệ tinh trong không gian có ưu điểm là tầm bao quát rộng và có thể theo dõi mục tiêu liên tục nhờ mạng lưới vệ tinh được bố trí khắp các khu vực phía trên trái đất . Không quân Mỹ đang phát triển loại cảm biến hồng ngoại từ không gian thế hệ mới có khả năng phát hiện việc phóng tên lửa ở khoảng cách xa hơn các cảm biến SIBR hiện tại. Loại cảm biến này được gọi là Hệ thống trinh sát hồng ngoại liên tục trên không thế hệ mới (Next – Gen OPIR), do hãng Northrop Grumman phát triển. Quân đội Mỹ hồi tháng 5 trao gói thầu trị giá 2,37 tỉ USD cho Northrop Grumman để sở hữu 2 hệ thống này.