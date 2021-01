Mỹ ra thông cáo về Biển Đông, chỉ trích Trung Quốc dọa dẫm láng giềng

Theo thông cáo do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra vào sáng 15.1 (giờ VN), Mỹ và mọi quốc gia tuân thủ pháp luật đều quan tâm sâu sắc đến việc duy trì Biển Đông tự do và rộng mở.

Do đó, bất kể sức mạnh quân sự và kinh tế, mọi quốc gia nên được tự do hưởng các quyền lợi và sự tự do được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, như được đề cập trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, mà không phải sợ bị cưỡng ép.