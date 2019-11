Mỹ - Trung căng thẳng vì Hồng Kông

Đưa 40 sinh viên VN ở Hồng Kông về nước Về các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Hồng Kông trong bối cảnh biểu tình chưa hạ nhiệt, chiều 21.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Macau những ngày qua luôn theo sát tình hình và chủ động tiến hành một số biện pháp bảo hộ công dân, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết đối với công dân Việt Nam, giữ liên lạc chặt chẽ với các đầu mối sinh viên và cộng đồng tại Hồng Kông. Theo yêu cầu, tổng lãnh sự quán đã hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng Hồng Kông và Việt Nam để đưa 40 sinh viên, nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu ở Hồng Kông về nước an toàn. Cho đến nay, đường dây nóng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến thiệt hại về người và của của sinh viên cũng như công dân Việt Nam ở Hồng Kông. Lãnh sự quán tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến công dân và sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông, sẵn sàng hỗ trợ và triển khai biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và được yêu cầu. Bộ Ngoại giao khuyến cáo người dân Việt Nam khi sang Hồng Kông cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đến những khu vực tụ tập đông người để tránh xảy ra rủi ro đáng tiếc. Để nhận được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, có thể liên lạc với đường dây nóng bảo hộ công dân của tổng lãnh sự quán: (852) 2591-4510 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân tại Việt Nam +849818484. Việt Nam cũng đã đề nghị chính quyền Hồng Kông có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam sinh sống, du lịch, học tập ở Hồng Kông. Vũ Hân