Nắng nóng, mưa lớn bất thường đe dọa toàn cầu

Đài The Weather Channel ngày 10.7 dẫn báo cáo về khí hậu trong 5 năm tới của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm ít nhất 1 độ C so với thời tiền công nghiệp. Thậm chí WMO dự báo có 20% khả năng nhiệt độ tăng thêm đến 1,5 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1850 - 1900. Trên thực tế, 5 năm qua đã là giai đoạn nóng kỷ lục từng được tổ chức này ghi nhận.