New Zealand ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông vì luật an ninh quốc gia

Ngoại trưởng new Zealand Winston Peters ngày 28.7 thông báo nước này đã ngừng thực thi hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông , theo Reuters.

Ông Peters tuyên bố New Zealand không còn tin tưởng rằng hệ thống tư pháp Hồng Kông đủ độc lập đối với Trung Quốc. “Nếu trong tương lai Trung Quốc chứng minh cam kết với nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ thì chúng tôi có thể sẽ cân nhắc lại quyết định lần này”, ông Peters nói.

Theo Ngoại trưởng Peters, New Zealand cũng hủy những ưu đãi đặc biệt về xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cho Hồng Kông, đặc biệt là hàng hóa quân sự hoặc có 2 mục đích sử dụng.

Luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông có hiệu lực, châu Âu, Anh phản ứng

Bên cạnh đó, người dân New Zealand cũng được cảnh báo về nguy cơ đặt ra bởi luật an ninh quốc gia khi đến Hồng Kông. Trung Quốc và Hồng Kông chưa có bình luận gì về động thái của New Zealand.