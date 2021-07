Nghiên cứu gây tranh cãi của Israel

Theo kết quả nghiên cứu mới được Bộ Y tế Israel công bố, vắc xin Pfizer/BioNTech hiệu quả 39% trong việc ngăn ngừa nhiễm biến chủng Delta và 41% trong việc ngăn chặn bệnh nhân biểu hiện triệu chứng, theo tờ The Times of Israel.

Trong khi đó, nghiên cứu của Anh được đăng trên chuyên san The New England Journal of Medicine cho thấy vắc xin Pfizer/BioNTech hiệu quả đến 88% trong việc ngăn chặn biểu hiện triệu chứng.

Nghiên cứu của Israel đã gây ra nhiều chỉ trích từ giới chuyên gia về phương pháp thực hiện. Theo tờ The Times of Israel, Bộ Y tế nước này so sánh tỷ lệ lây nhiễm và bị bệnh của người đã tiêm vắc xin và người chưa tiêm vắc xin để đo mức độ hiệu quả của vắc xin.

Thực tế Israel cho thấy hiệu quả vắc xin Pfizer giảm vì biến chủng Delta Covid-19

Giới chuyên gia hoài nghi về độ chính xác của dữ liệu nhiễm bệnh trong nhóm người chưa tiêm vắc xin vì những người này thường không quan tâm đến Covid-19 và ít đi xét nghiệm. “Số người được đưa vào để tính toán nhỏ đến mức một sai số nhỏ có thể gây ra tác động lớn đến kết luận. Do đó, quá trình nghiên cứu không đưa đến kết luận chính xác”, tiến sĩ Dvir Aran thuộc Viện Công nghệ Israel đánh giá. Ông cho rằng các kết luận của nghiên cứu này là sai lầm và phương pháp điều tra đã làm sai lệch kết quả để khiến vắc xin có vẻ kém hiệu quả hơn thực tế.

Chủ tịch hội đồng chuyên gia quốc gia về Covid-19 của Israel, ông Ran Balicer nói rằng kết quả đưa đến một kết luận bị "sai lệch khủng khiếp". Bác sĩ bệnh truyền nhiễm Yael Paran tại Trung tâm Y khoa Sourasky tại Tel Aviv nói những điều diễn ra trên thực tế tại bệnh viện của bà và trên thế giới không ủng hộ kết quả nghiên cứu này. “Tôi cho rằng các số liệu đã bị cường điệu”, bà Paran nói.

Ngay cả tiến sĩ Amit Huppert tại Viện Gertner thuộc nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận có những hạn chế trong nghiên cứu vì mẫu thử nhỏ và độ chênh lệch trong các con số.