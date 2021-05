Người chết vì sốc thuốc tại Mỹ tăng vọt giữa đại dịch Covid-19

Trong năm 2020, Sở Y tế bang Washington báo cáo có 1.649 ca tử vong do sốc thuốc so với con số 1.259 ca của năm 2019. Theo tờ The Seattle Times, mức tăng này cao hơn gấp đôi so với các mức tăng khác trong một thập niên qua.