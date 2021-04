Người Việt giữa thảm kịch Covid-19 ở Ấn Độ

Sư cô Diệu Hiền, đang sống tại bang Uttakhand, cho biết ở bang này từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần thì sau giờ nghỉ trưa là phong tỏa đến sáng hôm sau và các hoạt động chỉ diễn ra vào buổi sáng trong những ngày này, còn thứ bảy và chủ nhật thì phong tỏa toàn bộ. “Sư sinh hoạt trong chùa nên cũng không bị ảnh hưởng”, sư cô chia sẻ.

Trong khi đó, chị V., sinh sống tại Ấn Độ khoảng hơn 3 năm nay, ngày 22.4 đã rời khỏi nước này đến châu Âu để tránh dịch. Chị cho biết: “Mình may mắn hơn và được ưu đãi hơn... nên không có trải nghiệm khó khăn”. Theo chị, những ngày qua nhiều người có điều kiện ở Ấn Độ đã thuê máy bay riêng để rời khỏi nước này. Chi phí để thuê một máy bay 12 chỗ ngồi từ Ấn Độ sang Dubai (UAE) vào khoảng 38.000 USD (gần 900 triệu đồng) và thời gian bay khoảng 3 giờ. Rồi từ Dubai đặt vé đi sang nước khác.

Trả lời Thanh Niên ngày 25.4, TS Raji Rajagopalan (thuộc Quỹ Nghiên cứu quan sát (ORF) ở Ấn Độ) cho hay: “Tình hình thực sự kinh khủng, tôi đã mất đi một số người bạn trong đợt dịch này. Một số bạn bè tôi cũng mất bố mẹ vì Covid-19”. Bà cho biết đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 nên cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người. Ông Gagandeep Bakhshi (tướng lục quân Ấn Độ đã nghỉ hưu, đang giảng dạy tại Học viện Quân sự Ấn Độ) thì chia sẻ: “Diễn biến tồi tệ của đợt dịch bệnh lần này khiến chúng tôi bất ngờ. Giờ đây, mọi thứ đang dần được kiểm soát”.

Trung Quốc đề nghị hỗ trợ Ấn Độ về vắc xin Trung Quốc hôm qua đề nghị hỗ trợ Ấn Độ vì nước này gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô từ Mỹ để sản xuất vắc xin Covid-19, theo tờ South China Morning Post. Ấn Độ đang cạn kiệt vắc xin Covid-19 và đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với những nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất vắc xin. Mới đây, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ Ấn Độ nhưng không nêu rõ chi tiết. Phúc Duy

Chị nhận xét: “Lần này hầu như mọi người đều đã có kinh nghiệm hơn năm trước. Có thể do vừa qua nhiều lễ hội diễn ra ở nhiều nơi nên số ca tăng đột biến, nhưng hiện tại chính phủ đang nỗ lực để kiểm soát. Chỗ mình ở thì tình hình ổn hơn Mumbai và New Delhi, tỷ lệ hồi phục khoảng 85%, hệ thống y tế thì vẫn chưa quá tải lắm. Ba mẹ chồng của mình đã tiêm vắc xin, do chỉ mới tiêm cho người trên 45 tuổi. Từ ngày 1.5, cơ quan y tế mới tiến hành tiêm cho người trên 18 tuổi. Năm ngoái, gia đình mình có 3 người nhiễm rồi, nên giờ cũng có kiến thức nhất định”.