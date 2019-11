Nguy cơ Biển Đông bị xói mòn thượng tôn pháp luật

Sáng 6.11, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” do Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định vai trò quan trọng của Biển Đông trong giao thương và hợp tác quốc tế, song cũng cho rằng các nước trong khu vực đã phải đối phó với các thách thức, trong đó có các hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế xảy ra trên biển, kể cả vùng biển của Việt Nam.

“Việc đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế trái với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế làm giảm lòng tin vào hiệu lực của hệ thống luật pháp quốc tế , xói mòn việc thượng tôn pháp luật và có thể trở thành các tiền lệ nguy hiểm đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế”, ông Trung nói và bày tỏ mong muốn hội thảo sẽ đối thoại thẳng thắn để tổng kết các kinh nghiệm hay để nghiên cứu áp dụng, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác phục vụ lợi ích của cả khu vực và quốc tế.

Tại phiên kỷ niệm 25 năm UNCLOS có hiệu lực, các đại biểu đã đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 như một thể chế pháp lý toàn diện, cân bằng lợi ích quốc tế với lợi ích quốc gia của tất cả các nước, kể cả các nước không có biển.

Các đại biểu cũng cho rằng Đại hội đồng LHQ là nơi phù hợp để giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh thế giới, gồm Biển Đông. Đại hội đồng LHQ có số lượng quốc gia lớn nhất so với các thể chế đa phương khác, do đó có thể thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, cung cấp nền tảng cho các nước nêu vấn đề Biển Đông và thúc đẩy giải quyết hòa bình tranh chấp.