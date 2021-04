Nguy cơ nào khi Nhật Bản xả xuống biển nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima?

Loại nước nhiễm xạ này sau đó được xử lý bằng một quy trình phức tạp và cho vào trong các bể chứa khổng lồ tại nhà máy. Tuy nhiên, các bể chứa này dự kiến sẽ bị đầy vào năm 2022 buộc chính phủ phải đưa ra quyết định.

Theo đài NHK, các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản thải ra biển lượng nước có chứa tritium sau khi đảm bảo cường độ phóng xạ không vượt quá quy định 60.000 becquerel/lít. Becquerel viết tắt là Bq, là đơn vị đo cường độ phóng xạ. Nhà máy Fukushima thải hơn 2.000 tỉ becquerel tritium vào năm 2010, một năm trước thảm họa năm 2011.

Theo tờ Hankyoreh (Hàn Quốc), nước nhiễm xạ trong các bể chứa tại Fukushima không chỉ chứa tritium mà còn có các chất phóng xạ chết người khác. Mặc dù đã được xử lý nhưng khoảng 70% lượng nước này còn chứa các chất như cesium, strontium hay iodine.

Trước những lo ngại, Nhật Bản còn cam kết xử lý thêm một bước là pha loãng nước chứa tritium đến mức chỉ bằng 2,5% ngưỡng quy định của quốc tế. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chưa công bố chi tiết về kết quả của bước xử lý thứ hai này khiến các bên tỏ ra lo ngại, theo Hankyoreh.

Ngưỡng tritium này được cho là chỉ bằng 1/7 so với ngưỡng an toàn có thể uống được theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Với nước có nồng độ tritium như vậy thì mỗi ngày uống 2 lít nước vẫn là rất thấp so với mức độ phơi nhiễm phóng xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe