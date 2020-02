Nhóm chuyên gia WHO sẽ đến Trung Quốc cuối tuần này để tìm hiểu dịch COVID-19

Trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 14.2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo nhóm chuyên gia của WHO và quốc tế dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào cuối tuần để điều tra dịch COVID-19 do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra, theo CNN.