Niềm đam mê ẩm thực Việt trên đất Mỹ

Năm 2006, Andrea viết quyển ẩm thực đầu tay Into the Vietnamese Kitchen (tạm dịch: Vào bếp Việt) với 175 công thức nấu ăn, được xem là một trong những sách ẩm thực Việt in màu và khá đầy đủ đầu tiên xuất bản tiếng Anh. “Đó là quyển sách mà tôi nung nấu ý định viết từ hồi mới 10 tuổi”, bà Andrea kể. Tiếp sau đó, chuyên gia này viết nhiều sách về ẩm thực Việt Nam và châu Á, trong đó đáng chú ý là quyển The Banh Mi Handbook (Sổ tay Bánh Mì ), The Pho Cookbook (Sách dạy nấu Phở) và Vietnamese Food Any Day (Thức ăn Việt bất cứ ngày nào). Chỉ 3 tuần sau khi xuất bản vào năm 2014, quyển The Banh Mi Handbook được nhà xuất bản Ten Speed Press cho tái bản, còn quyển The Pho Cookbook được vinh dự trao giải James Beard Cookbook Award và được cộng đồng những người thích phở trên thế giới đánh giá rất cao.