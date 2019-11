Người mở lối cho ẩm thực Việt tại Mỹ

Các con gái và cháu gái của bà Helene An hiện giữ vai trò điều hành, quản lý chuỗi nhà hàng, công ty dịch vụ thực phẩm của gia đình. Tuy nhiên, người được bà An chọn để truyền nghề lại là đầu bếp trẻ Tony Nguyen, người gắn bó với gia đình An từ lâu và được đầu bếp nổi tiếng xem như con trai. Ngoài ra, bà An còn ấp ủ dự định thành lập một quỹ nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các đầu bếp trẻ gốc Á và quảng bá thêm cho truyền thống, di sản Việt tại Mỹ.