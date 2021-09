Quân đội Myanmar chấp nhận đề nghị ngừng bắn của đặc phái viên ASEAN?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Kyodo News hôm 4.9, đặc phái viên Erywan cho hay ông đã đề nghị Myanmar thực hiện một lệnh ngừng bắn cho đến cuối năm nay trong cuộc họp trực tuyến ngày 31.8 với Ngoại trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin và quân đội nước này đã chấp nhận đề nghị đó. “Họ [chính quyền quân sự Myanmar] không có bất kỳ sự bất đồng nào đối với những gì tôi đề nghị, liên quan lệnh ngừng bắn”, ông Erywan khẳng định với Kyodo News.

Đặc phái viên Erywan còn nhấn mạnh lệnh ngừng bắn nói trên không mang tính chính trị mà chỉ nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên hỗ trợ nhân đạo đi lại, phân phối hàng viện trợ cho người dân một cách an toàn. Ông cho biết thêm đang gửi tín hiệu đến tất cả các bên liên quan ở Myanmar nhằm kêu gọi họ dừng các hành động bạo lực và kiềm chế tối đa.