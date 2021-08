Đề nghị Mỹ sớm chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19 cho ASEAN

Tại các hội nghị, các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN; ủng hộ đoàn kết, thống nhất, vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Về định hướng hợp tác, các bên đều khẳng định tiếp tục ưu tiên phối hợp kiểm soát hiệu quả Covid-19 , đồng thời hỗ trợ lẫn nhau khắc phục các tác động do đại dịch gây ra và đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi bền vững.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ , Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó Covid -19, nỗ lực tăng công suất sản xuất, bảo đảm cung ứng vắc xin đầy đủ, an toàn và hiệu quả. Ông Antony Blinken cho biết Mỹ đã tài trợ 160 triệu USD và sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước trong khu vực ứng phó đại dịch. Mỹ cũng khẳng định đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19.

Trong khi đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Úc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phụ nữ Úc Marise Payne thông báo Úc đang triển khai gói đầu tư khoảng 500 triệu AUD hỗ trợ phục hồi toàn diện ở khu vực; cam kết triển khai sáng kiến an ninh y tế và tiếp cận vắc xin trị giá 523 triệu AUD, cũng như hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể. Bên cạnh đó, Úc cũng khởi động chương trình đào tạo cấp học bổng cho 40 chuyên gia và nhân viên y tế các nước ASEAN và sẽ tổ chức đối thoại ASEAN - Úc về sức khỏe tinh thần cho thanh niên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cũng cho biết sẽ tiếp tục cung ứng vắc xin cho các nước ASEAN, khẳng định sẵn sàng chuyển giao và mở rộng sản xuất vắc xin tại Đông Nam Á, tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo chuyên gia và nhân viên y tế cho các nước ASEAN.

Nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thách thức mới nảy sinh, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ, hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông , hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS), với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng và đề cập phù hợp.