'Tay trong' báo tin giúp Mỹ diệt thủ lĩnh IS sẽ nhận 25 triệu USD

Theo tờ The Washington Post, một người đã báo các thông tin vô cùng quan trọng giúp Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) Abu Bakr al-Baghdadi sẽ được nhận một phần hoặc toàn bộ tiền thưởng 25 triệu USD (580 triệu đồng).

Bên cạnh việc nắm rõ sự di chuyển của thủ lĩnh IS, điệp viên này biết rõ thiết kế từng phòng tại nơi ẩn náu sau cùng của hắn. Một quan chức cho biết đó là một người Hồi giáo Sunni chống lại IS sau khi một người thân bị nhóm này sát hại, và được lực lượng tình báo người Kurd cài vào.

[VIDEO] Mỹ truy sát thủ lĩnh IS nhờ lời khai từ các trợ lý

Đài NBC dẫn lời ông Mazloum Abdi, tư lệnh Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, cho biết điệp viên này là người quay lưng lại với IS, sau khi những người thân là thành viên IS nhưng lại bị tổ chức này ngược đãi.